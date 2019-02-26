УЕФА открыл дело в отношении «Барселоны» из-за организации матча с «Тоттенхэмом»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Барселоны», сообщается на официальном сайте организации.



Каталонский клуб обвиняется в ненадлежащей организации матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, встреча состоялась 11 декабря 2018 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1. Сообщается, что решение об открытии дела было принято после жалобы, поступившей в УЕФА со стороны. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело, связанное с организацией матча «Барселоны», 28 февраля.



Напомним, «Барселона» и «Тоттенхэм» вышли из группы B и продолжают борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира «Барселона» сыграла вничью с «Лионом» со счётом 0:0, а «Тоттенхэм»обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:0).

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело Рамоса 28 февраля