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«Лестер» обыграл «Брайтон» в первом матче после отставки Пюэля

«Лестер» обыграл «Брайтон» в первом матче после отставки Пюэля
Футбол / Англия

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» обыграл «Брайтон энд Хоув» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Ли Проберт.

Матч стал первым для «Лестер Сити» после отставки Клопа Пюэля с поста главного тренера. Командой руководили Адам Сэдлер и Майк Стоуэлл.

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Демарай Грэй, которому ассистировал Юри Тилеманс. Во втором тайме преимущество хозяев увеличил Джейми Варди с передачи Джеймса Мэддисона. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Дэви Проппер.

После матча «Лестер Сити», набрав 35 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув» (27) остался на 16-м месте.

В других матчах «Кардифф Сити» уступил «Эвертону» (0:3), а «Хаддерсфилд Таун» победил «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Грей – 10, 2:0 – Варди – 63, 2:1 – Проппер – 66
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
0 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Сигурдссон – 41, 0:2 – Сигурдссон – 66, 0:3 – Калверт-Льюин – 90+3
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Мунье – 90+1
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