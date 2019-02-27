«Лестер» обыграл «Брайтон» в первом матче после отставки Пюэля

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» обыграл «Брайтон энд Хоув» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Ли Проберт.

Матч стал первым для «Лестер Сити» после отставки Клопа Пюэля с поста главного тренера. Командой руководили Адам Сэдлер и Майк Стоуэлл.

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Демарай Грэй, которому ассистировал Юри Тилеманс. Во втором тайме преимущество хозяев увеличил Джейми Варди с передачи Джеймса Мэддисона. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Дэви Проппер.

После матча «Лестер Сити», набрав 35 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув» (27) остался на 16-м месте.

В других матчах «Кардифф Сити» уступил «Эвертону» (0:3), а «Хаддерсфилд Таун» победил «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.