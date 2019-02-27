«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли» в домашнем матче чемпионата Англии

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча команд состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 24-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр. Второй мяч в ворота «Бёрнли» на 38-й минуте отправил полузащитник хозяев Шон Лонгстафф. Таким образом, «Бёрнли» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая длилась на протяжении 8 матчей.



«Ньюкасл Юнайтед» набрал 31 очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 66 очков в 27 матчах.

