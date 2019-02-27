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«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли» в домашнем матче чемпионата Англии

«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли» в домашнем матче чемпионата Англии
Футбол / Англия

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча команд состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 24-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр. Второй мяч в ворота «Бёрнли» на 38-й минуте отправил полузащитник хозяев Шон Лонгстафф. Таким образом, «Бёрнли» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая длилась на протяжении 8 матчей.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 31 очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 66 очков в 27 матчах.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 февраля 2019, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 – Шёр – 24, 2:0 – Лонгстафф – 38
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