Режиссёр Богатырёв: Дзюба смог бы стать актёром, ждём его в кино

Режиссёр Андрей Богатырёв рассказал о привлечении к съёмкам фильма «Дикая лига» футболистов сборной России. Картина основана на реальных событиях начала прошлого века и отсылает к истокам появления футбола в стране.

«Примерно в сентябре-октябре, подстроившись под их график, мы собрали ребят на базе в Новогорске, приехали Миранчук и Зобнин. Они такие юные, довольно интеллигентные ребята. С ними было довольно интересно.

Но потом пришёл Дзюба — человек очень харизматичный. Он явно смог бы стать актёром. Когда закончит карьеру, ждём его в кино. Дзюба — очень лёгкий, органичный. Снимать его — одно удовольствие. Если ребята пока ещё немного тушуются, то Дзюба вообще не тушуется. Снимали мы недолго, но это было интересно. Атмосфера была очень легкой и приятной. Сами ребята оказались очень лёгкими и совершенно не пафосными. Поговорили с ними о футболе. Видно, что они очень мудро относятся к нему», — цитирует Богатырёва телеканал «360».