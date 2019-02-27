Семак – о стычке с Арсланом: тренер должен быть настоящим

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» опубликовал видео инцидента, произошедшего в середине второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1). На 71-й минуте полузащитник «Фенербахче» Толгай Арслан грубо сфолил на одном из игроков питерцев. Находившийся рядом Семак вступил в небольшую перепалку с Арсланом.

«Каким должен быть темперамент тренера? Какую энергетику необходимо передавать команде? После долгих раздумий я пришёл к выводу, что тренер прежде всего должен быть настоящим. Эмоции, идущие от сердца, всегда сильнее неискренности и фальши», — также написал Семак.

«Зенит, набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая на один балл «Краснодар». В 1/8 Лиги Европы питерцы встретятся с «Вильярреалом».