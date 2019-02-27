СМИ: «Спартак» летом собирается продать Зе Луиша или Луиса Адриано

В ближайшее трансферное окно «Спартак» намерен расстаться с Зе Луишем или Луисом Адриано, сообщает «Спорт-экспресс». По информации издания, предпочтительным вариантом для москвичей видится продажа игрока сборной Кабо-Верде, так как клуб на его трансфере может больше заработать. Предполагается, что торги начнутся с € 10 млн.

В зимнее трансферное окно «Галатасарай» пытался приобрести Луиса Адриано. Бразилец отказался переезжать в Турцию, а «Спартак» не устроила сумма трансфера в € 7 млн. Ранее также сообщалось об интересе к Зе Луишу со стороны всё того же «Галатасарая» и «Лидса».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Адриано забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах. В активе Зе Луиша 7 мячей в 14 встречах.