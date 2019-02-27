Моуринью: можете представить, чтобы я сделал то же, что и Симеоне?

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о жесте наставника «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Аргентинский специалист после гола схватился за брюки в области паха.

«Можете ли вы представить, чтобы я сделал то же, что делал Симеоне? Можете представить, чтобы я делал то же, что сделал Почеттино. Представьте себе, какими бы были последствия. Считаю ли, что ко мне относятся иначе? Да. Я не знаю, почему так происходит», — цитирует Моуринью Marca.

Напомним, через несколько дней после матча Симеоне принёс извинения «Ювентусу» и всем болельщикам, кого мог оскорбить его жест. По словам тренера, он адресовал его фанатам мадридского клуба, а также думал о футболистах своей команды в тот момент.