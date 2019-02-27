Рауш: в первой части сезона от «Динамо» ожидали немного большего

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями в преддверии возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге.



«Конечно, в первой части сезона от нас ожидали немного большего, но в конце прошлого года мы разгромили «Урал» (4:0) – это был показательный матч. Когда команда играет на максимуме и выполняет все установки тренера, получается хороший результат. Но одного матча мало – надо постоянно держать такую планку», – приводят слова защитника «Известия».

После 17 туров столичный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и находится в трёх очках от зоны стыковых матчей. В 18-м туре подопечные Дмитрия Хохлова на выезде встретятся с «Уфой». Эта игра состоится 3 марта.