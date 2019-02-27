«Урал» показал состояние поля на домашней арене перед матчем с «Зенитом»

«Урал» опубликовал в социальной сети фотографии, на которых продемонстрировал состояние поля на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» в преддверии встречи 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Этот матч состоится 2 марта, начало игры — в 11:30 по московскому времени.

«Агрономы — гении? -10 ночью. — 5 днем. А поле „Екатеринбург Арены“ радует глаз! Календарный февраль — и никаких помех для проведения матча „Урал“ — »Зенит", — говорится в официальном «твиттере» уральской команды.

После 17 туров подопечные Сергея Семака единолично лидируют в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 34 очка. «Урал» же с 22 баллами занимает девятую позицию.

Турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».