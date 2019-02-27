Мендьета: в Ярославле был тяжелейший матч в моей жизни, в Москве окоченели ноги

Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился воспоминаниями от игры с «Шинником» в Ярославле.



«Было так много воды, что мяч не перемещался! Есть даже видео, как я пытаюсь подать угловой. Мы надеялись, что такого больше никогда-никогда не произойдёт. Тяжелейший матч в моей жизни. Было невозможно показывать футбол. Нужно было поднимать мяч и пытаться бить с лету, как в пляжном футболе. Вот только вместо солнца была вода. Мы, конечно, вышли в бутсах с длинными металлическими шипами, но это вообще не спасло.



Повезло, что играли в Ярославле не зимой? Да, но я играл зимой в Москве! Был ли это самый холодный матч в моей карьере? Да. Мои ноги окоченели за 90 минут. В перерыве мы согревались кофе и чаем, а ещё сняли бутсы и отогревали ступни в горячей воде. Но потом пришлось возвращаться на поле, и ноги снова отмёрзли. Я не чувствовал пальцев. Это всё российская тактика!» — сказал Мендьета, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Мендьета: пока я выпивал одну стопку, Карпин и Саленко – две Мендьета – про Иньесту и Хави, Карпина и Смолова, Владикавказ-1996 и Ярославль-1998.