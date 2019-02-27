Грузинский хавбек покинул сборы «Рубина», отказавшись подписать контракт

Грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, который прошёл с «Рубином» три зимних сбора, попрощался с командой и уехал из-за разногласий по предложенному казанцами контракту. Как сообщает «Бизнес online», казанский клуб предлагал игроку контракт на 4,5 года, но получил ответное предложение лишь на годовой контракт.

«Рубин» такой расклад не устроил, но клуб всё равно попытался найти компромисс. Давиташвили после первого отказа предложили контракт на 2,5 года, но он всё равно отказался. За два дня до завершения зимних сборов Зурико попрощался с некоторыми сотрудниками клубам и игроками и покинул расположение команды в Белеке.

Издание отмечает, что, несмотря на тяжёлые переговоры, в «Рубине» всё ещё готовы подписать с 18-летним игроком контракт. Если грузин захочет вернуться в казанскую команду и заключить соглашение, то «Рубин» не откажется от футболиста и предложение казанцев остаётся в силе.