Сако из-за травмы выбыл до конца сезона

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако будет вынужден пропустить оставшиеся матчи нынешнего сезона из-за серьёзной травмы колена. Как сообщает The Guardian, игроку предстоит провести операцию вследствие полученного повреждения.

В нынешнем сезоне Сако выходил в стартовом составе во всех 27 матчах Премьер-Лиги, а в игре с «Лестер Сити» повредил правое колено. 29-летний футболист был замечен на мероприятии в рамках недели моды в Париже на костылях.



На данный момент точных сроков восстановления французского игрока нет, но в этом сезоне Сако уже не сыграет. Защитник выступает за «Кристал Пэлас» с 2017 года, когда «Ливерпуль» отдал его в аренду, а затем лондонский клуб полностью выкупил права на Сако.