Клопп: этот сезон точно не будет последним шансом для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в Англии в нынешнем сезоне.



«Мы играли в трёх финалах. Все любят финалы, всё здорово, затем ты выходишь на поле, не побеждаешь, и никто уже об этом не думает. Но это были три финала за три года. Не думаю, что большое количество команд могут похвастать тем же. Мы постоянно улучшаем свои показатели в Премьер-лиге, но в определённый момент все начинают говорить: «Это не то, что было раньше. Что пошло не так?». Люди читают всё и хотят знать всё. Они думают: «Да, это явно не та игра, что была в матче с «Ромой» в прошлом году».



Сейчас мы находимся в отличном положении. Не могу вам помочь, если вы этого не видите. Мы знаем о своей ответственности и делаем всё ради успеха. Очень важно понимать, что это не последний шанс. Это только первый. Иногда в таких случаях получается добиться цели, иногда – нет. Но это точно не будет нашим последним шансом, уверен в этом на сто процентов», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Клопп: давление — это плюс, но играть не мне. Я просто сижу и говорю глупости