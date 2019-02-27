Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта с «Рубином»

Грузинский полузащитник Зурико Давиташвили рассказал, почему отказался от контракта с казанским «Рубином» после трёх зимних сборов с командой.



«Мы не согласились с условиями договора. Предлагаемый контракт был долгосрочным, а я хотел краткосрочное соглашение. К тому же были ещё некоторые проблемы, как это обычно происходит в футболе.



Хотел ли я подписать контракт на короткий срок, чтобы без проблем продолжить карьеру в другом клубе? Да, это так. Не знаю точно, как и где буду играть, но предложения есть. Вероятно, продолжу карьеру в Европе. Откуда именно это предложение? Речь идёт только об одном клубе. К сожалению, пока не могу назвать его. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Возможно, они закончатся через неделю. Могу ли я вернуться в Грузию? Возможно, но я ничего не могу сказать. Российских клубов среди заинтересованных нет», — цитирует Давиташвили Sportall.ge.

Грузинский хавбек покинул сборы «Рубина», отказавшись подписать контракт