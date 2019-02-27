«Уфа» вернёт деньги фанатам за билеты в случае неудачного результата с «Динамо»

«Уфа» вернёт деньги болельщикам за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае неудачного результата в матче 18-го тура Премьер-Лиги с «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Мы уверены в победе. Если результат будет неудачный, мы возвращаем деньги за билеты и дарим бесплатно посетить следующий матч. Такое решение было принято командой и тренерским штабом. Какой результат можно считать неудачным? Если мы потеряем очки», — цитирует Газизова пресс-служба клуба.

Матч «Уфы» и «Динамо» состоится 3 марта, начало — в 11:30 мск. «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» с 20 очками на 12-й строчке.