«Монако» хочет выкупить Желсона Мартинша у «Атлетико»

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может перебраться в стан монегасков на постоянной основе.



Как сообщает A Bola со ссылкой на Rádio Montecarlo, руководство «Монако» осталось под впечатлением от выступления португальского футболиста и всерьёз задумалось о его выкупе по окончании сезона. Монегаски готовы сделать «матрасникам» стартовое предложение в размере € 20 млн. «Атлетико» же рассчитывает выручить за форварда около € 30-40 млн.



Мартинш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Минувшим летом после скандала в клубе игрок вместе с несколькими партнёрами разорвал контракт и покинул команду на правах свободного агента, после чего заключил соглашение с «Атлетико». В зимнее трансферное окно перебрался в «Монако» на правах аренды.



В нынешнем сезоне 23-летний португалец провёл 4 матча во французской Лиге 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

«Монако» выдал лучший матч сезона. Головина проводили аплодисментами У монегасков третья победа в четырёх турах. Жизнь налаживается.