«Зенит» — Семаку: уверены, под вашим руководством клуб достигнет высоких целей

«Зенит» поздравил главного тренера команды Сергея Семака с днём рождения. 27 февраля ему исполняется 43 года.

За «Зенит» Семак выступал с августа 2010 по июнь 2013 года. За три сезона провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.



В июне 2013 года принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника. 11 марта 2014 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счётом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).



20 марта 2014 года Семак вошёл в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015 года руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу. 29 мая 2018 года назначен на пост главного тренера «Зенита».

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы желаем Вам новых успехов и побед вместе с «Зенитом»! Уверены, под Вашим руководством команда сумеет достичь самых высоких целей! С праздником!» — говорится на официальном сайте «Зенита».