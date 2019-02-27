ЦСКА вернёт деньги болельщикам, желающим сдать билеты на матч с «Арсеналом»

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал информацию о возврате билетов на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



Билеты, приобретённые в кассах «ВЭБ Арены», болельщики смогут сдать там же до 2 марта включительно. Чтобы получить деньги назад, достаточно будет предоставить в кассу приобретённый билет. Вернуть билет можно 27 февраля (10:00-18:45 мск), 28 февраля (10:00-21:00), 1 марта (10:00-18:45) и 2 марта (11:00-18:00).



Напомним, матч «Арсенал» – ЦСКА должен был состояться в Туле 2 марта, однако комиссия РФС и РПЛ не допустила арену «оружейников» до игры из-за состояния газона. Накануне, 26 февраля, было объявлено, что встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

В Туле «отвратительное поле». «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном Дмитрий Аленичев в такой ситуации наверняка выставил бы дубль.