На жену Мамаева подал в суд её бывший муж

На Алану Мамаеву, жену полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подал в суд её бывший муж, который находится в тюрьме.



Александр Липовой — первый супруг Аланы Мамаевой — в настоящее время находится в «Матросской тишине» за мошенничество. Он решил судиться с бывшей супругой за общего ребёнка: в сентябре 2017 года он был лишён родительских прав — сын Саша остался с мамой и Павлом Мамаевым. В 2018 году Липовой выяснил, что у ребёнка новая фамилия — Мамаев, поэтому решил написать заявление, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Павел Мамаев в настоящее время также арестован. Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Изначально молодые люди были арестованы на два месяца, однако затем суд дважды продлевал срок заключения под стражу.