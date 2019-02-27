Почеттино: у «Тоттенхэма» может уйти 10 лет на приобретение менталитета чемпиона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оценил чемпионские амбиции команды после поражения в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2).



«Если вы хотите быть настоящим претендентом на титул, то должны побеждать в таких матчах, как с «Бёрнли». И неважно, играете вы хорошо или плохо. Команде нужно показать, что она борется за серьёзные вещи, и я разочарован, что мы не смогли соответствовать желанию, настрою и стремлению к победе «Бёрнли». Нам нужно посмотреть на себя и подумать, мы не ищем оправданий.



Такие матчи отбрасывают нас назад, и, чтобы поменять ситуацию, может потребоваться 5-10 лет. Играть с «Челси» или «Арсеналом» проще – на такие матчи не нужно настраивать. Но если мы не можем демонстрировать силу воли в игре с «Бёрнли», то мы ничего не заслуживаем. Мы показали, что являемся хорошей командой, но этого недостаточно для победы в Премьер-лиге – такова реальность», — цитирует Почеттино Goal.com.

Кейн вернулся после травмы и забил. Но «Тоттенхэм» отстаёт от лидеров «Шпоры» проиграли «Бёрнли».