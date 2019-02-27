Масалитин: чем дольше будет длиться «засуха» Дзюбы, тем всем будет грустнее

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение по поводу игры нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы в прошедшем противостоянии с «Фенербахче» в Лиге Европы.

«По этой игре все смотрелись нормально, никто не выпадал. Для второго матча года питерцы выглядели достаточно хорошо. Да, Азмун себя ярко проявил, молодец. Но ещё лучше для «Зенита» будет, когда начнёт забивать Дзюба. А чем дольше будет длиться его «засуха», тем всем будет грустнее. Нужно, чтобы Артёма прорвало, как на чемпионате мира. Помните, как он вышел на замену против Саудовской Аравии? Сразу забил на полном стадионе, получил заряд уверенности и начал творить чудеса. Потом всё это переложилось на «Зенит», и питерцы смогли спасти даже противостояние с минским «Динамо», — цитирует Масалитина „Спорт уик-энд“.