«Ахмат» обеспечит болельщикам бесплатный проход на матч «Арсенал» — ЦСКА

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о намерении организовать бесплатный проход для болельщиков на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – ЦСКА, который пройдёт 2 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.



«Мы с удовольствием примем в своём городе «Арсенал» и ЦСКА, организуем матч на самом высоком уровне. У нас дружеские отношения и с «Арсеналом», и с ЦСКА, команды не раз играли в Грозном и знают о хорошей организации игр и обеспечении безопасности здесь.



Уверен, поддержать команды и посмотреть футбол в исполнении «Арсенала» и ЦСКА придёт много болельщиков. Любители футбола за зиму соскучились по народной игре, они не упустят возможности увидеть такой матч. В свою очередь мы обеспечим бесплатный проход на стадион болельщикам «Арсенала» и ЦСКА, а также всем любителям футбола, кто в этот субботний день придёт на «Ахмат-Арену», — сказал Даудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, матч «Арсенал» – ЦСКА должен был состояться в Туле, однако комиссия РФС и РПЛ не допустила арену «оружейников» до игры из-за состояния газона.

В Туле «отвратительное поле». «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном Дмитрий Аленичев в такой ситуации наверняка выставил бы дубль.