Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». 27 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Минспорт России: доступ по Fan ID планируется внедрить с 1 июля

Минспорт России: доступ по Fan ID планируется внедрить с 1 июля
Футбол / РПЛ

Министерство спорта России разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата России с механизмом паспорта болельщика (Fan ID), внедрение проекта должно начаться с 1 июля 2019 года. Об этом сообщила советник департамента науки и образования Минспорта Ирина Григорьева.

«Министерством спорта России совместно с Минкомсвязи России и РФС при участии МВД и ФСБ России был разработан проект концепции применения системы контроля и доступа зрителей на матчах чемпионата России и Кубка России. Разработан план по этапному внедрению системы на матчи начиная с 1 июля 2019 года. В настоящий момент прорабатываются источники и механизмы финансирования, в том числе рассматриваются различные использования системы. Данный проект является документом служебного пользования», — цитирует Григорьеву «РИА Новости».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент