Минспорт России: доступ по Fan ID планируется внедрить с 1 июля

Министерство спорта России разработало проект доступа зрителей на матчи чемпионата России с механизмом паспорта болельщика (Fan ID), внедрение проекта должно начаться с 1 июля 2019 года. Об этом сообщила советник департамента науки и образования Минспорта Ирина Григорьева.

«Министерством спорта России совместно с Минкомсвязи России и РФС при участии МВД и ФСБ России был разработан проект концепции применения системы контроля и доступа зрителей на матчах чемпионата России и Кубка России. Разработан план по этапному внедрению системы на матчи начиная с 1 июля 2019 года. В настоящий момент прорабатываются источники и механизмы финансирования, в том числе рассматриваются различные использования системы. Данный проект является документом служебного пользования», — цитирует Григорьеву «РИА Новости».