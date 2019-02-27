Риера: Карпин отлично работал в «Мальорке»

Бывший полузащитник «Мальорки» Альберт Риера, известный также по выступлениям за «Ливерпуль», поделился мыслями о работе на посту главного тренера команды Валерия Карпина, в настоящий момент возглавляющего «Ростов». Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» с 2014 по 2015 год.



«Карпина уволили практически сразу после моего перехода. Очень жалко, что мы поработали так мало. Во многом из-за Карпина я и согласился туда перейти. В итоге на его место назначили другого тренера, из-за которого я не захотел оставаться в команде и ушёл.



Валерий отлично работал, но в клубе были большие проблемы — постоянно менялось руководство, уходил один спортивный директор, приходил другой. Карпин выжимал максимум из команды. И я рад, что сейчас он работает в «Ростове». Мне очень нравилось смотреть его по телевидению, но я понимал, что в первую очередь Валерий — тренер», — цитирует Риеру Sport24.

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании откроет футбольную академию в Омске