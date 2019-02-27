Черчесов получил «Серебряную лань» в номинации «Тренер года»

Сегодня, 27 февраля, в Олимпийском комитете России вручали премии лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России. «Серебряную лань» получили 10 спортсменов, а также лучший тренер, которым признали наставника сборной России Станислава Черчесова.

Лучшей командой стала его футбольная дружина, а лучшим игроком — нападающий «Зенита» и национальной команды Артём Дзюба, сообщает «Комсомольская правда — Краснодар».

В 2018 году подопечные Черчесова на домашнем чемпионате мира—2018 дошли до четвертьфинала, где уступили команде Хорватии в серии пенальти. На групповом этапе сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), проиграв сборной Уругвая (0:3). В 1/8 финала россияне в серии пенальти оказались сильнее команды Испании.