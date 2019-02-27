«Спартак»: оскорбительную статью опубликовал неизвестный, ведётся расследование

«Спартак» опубликовал сообщение, в котором извинился за ранее опубликованную статью на официальном сайте, в котором говорилось о взаимоотношениях болельщиков клуба с руководством и игроками красно-белых.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе „Пресса о нас“ появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведётся внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» — говорится на официальном сайте столичной команды.

После 17 туров подопечные Олега Кононова занимают в турнирной таблице РПЛ 4-е место.