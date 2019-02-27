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«Манчестер Юнайтед» интересуется Ракитичем

«Манчестер Юнайтед» интересуется Ракитичем
Футбол / Англия

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может оказаться в Англии после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Daily Mail, среди клубов, заинтересованных в услугах хорватского футболиста, числится «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» следит за переговорами между хавбеком и «Барселоной» о продлении контракта и готово воспользоваться ситуацией, переманив игрока в свои ряды.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с каталонцами рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что миланский «Интер», считающийся главным претендентом на Ракитича, близок к согласованию летнего перехода хавбека за сумму около € 40 млн. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой сам футболист объявил руководству «Барселоны» о желании перейти в «Интер» по окончании нынешнего сезона.

«Интер» близок к сделке с «Барселоной» по Ракитичу
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