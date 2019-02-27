«Челси» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся 27 февраля в 23:00

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Кевин Френд.



Ранее команды встречалсь 163 раза. Преимущество по количеству побед на стороне синих – 69. «Шпоры» оказывались сильнее в 54 случаях. Ещё в 40 матчах соперники не выявили победителя.



После 27 туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с 60 очками в активе, уступая лишь «Ливерпулю» (66) и «Манчестер Сити» (65). В свою очередь «Челси» (50) располагается на шестой строчке, но имеет игру в запасе.

Почеттино: у «Тоттенхэма» может уйти 10 лет на приобретение менталитета чемпиона