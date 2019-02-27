Коноплянка после болезни вернулся в общую группу «Шальке»

Полузащитник Евгений Коноплянка восстановился после болезни. Как сообщил журналист Bild Марк Сикманн, украинский футболист уже сегодня занимался в общей группе игроков «Шальке». Также в общую группу вернулся Стивен Скрибски.



Коноплянка ранее из-за гриппа пропустил встречи «Шальке» против «Майнца» и «Манчестер Сити». Следующий матч гельзенкирхенская команда сыграет 2 марта против «Фортуны».

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Позже появилась информация, что украинец близок к переходу в «Бешикташ».

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.