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Коноплянка после болезни вернулся в общую группу «Шальке»

Коноплянка после болезни вернулся в общую группу «Шальке»
Футбол / Германия

Полузащитник Евгений Коноплянка восстановился после болезни. Как сообщил журналист Bild Марк Сикманн, украинский футболист уже сегодня занимался в общей группе игроков «Шальке». Также в общую группу вернулся Стивен Скрибски.

Коноплянка ранее из-за гриппа пропустил встречи «Шальке» против «Майнца» и «Манчестер Сити». Следующий матч гельзенкирхенская команда сыграет 2 марта против «Фортуны».

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Позже появилась информация, что украинец близок к переходу в «Бешикташ».

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.

Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»
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