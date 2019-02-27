Иньеста: у «Барселоны» есть отрыв в чемпионате, но «Реал» будет биться до конца

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, в настоящий момент выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», поделился мыслями о противостоянии сине-гранатовых с мадридским «Реалом» в чемпионате и Кубке Испании.



«Конечно, у «Барселоны» есть преимущество, но нельзя выиграть чемпионат в феврале. Впереди ещё много матчей – в том числе в Лиге чемпионов. К тому же нельзя забывать об «Атлетико» – сейчас именно они главные конкуренты «Барселоны». Думаю, этот сезон будет увлекательным до самого конца.



Что касается «Реала», в первой половине сезона они потеряли много очков и позволили «Барселоне» создать преимущество. Обычно такого не происходит. Несмотря на это, они всё ещё в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Как всегда, они будут биться до конца – даже в чемпионате», — цитирует Иньесту Goal.com.

Суарес и Артур — в заявке «Барселоны» на вторую игру с «Реалом» в Кубке Испании