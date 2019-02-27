Чилаверт: хочу, чтобы после смерти мой пепел был рассеян на стадионе «Велеса»

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт рассказал, что хотел бы быть увековеченным на домашнем стадионе аргентинского клуба «Велес Сарсфилд». Парагваец выступал за эту команду с 1991 по 2000 год и четырежды становился чемпионом Аргентины.

«Я уже сказал своей жене. Вы никогда не знаете, когда умрёте, но после того, как это случится, я хочу быть кремированным. И я хочу, чтобы мой пепел был рассеян на „Хосе Амальфитани“, стадионе „Велеса“, но он должен быть разделён. Я хочу, чтобы одна половина находилась в одном углу, а другая половина — в другом. Таким образом, я смогу быть со своими людьми, с фанатами „Весела“ раз в две недели», — сказал Чилаверт в интервью телевидения «Велес Сарсфилд».