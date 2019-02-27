Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в своём «инстаграме» отреагировал на обвинения в сокрытии настоящего года рождения.



19-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он в юном возрасте играет со сверстниками, один из которых стоит рядом с ним и заметно превосходит его в росте.



Ранее сообщалось, что реальный возраст Сулейманова может составлять не 19 лет, а 23 года.

Сулейманов ответил на обвинения в сокрытии реального возраста Фото: «Инстаграм» Магомеда-Шапи Сулейманова

В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 2 жёлтые карточки. После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице первенства и уступает лишь «Зениту».



В Лиге Европы Сулейманов провёл 6 встреч, в которых отметился 2 мячами, чем помог команде выйти в 1/8 финала турнира.