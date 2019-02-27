Бывший голкипер казанского «Рубина» Сослан Джанаев перешёл в «Медзь», сообщается на официальном сайте польского клуба. Условия контракта с 31-летним футболистом не разглашаются.



Последним клубом Джанаева был «Рубин». 8 февраля «Рубин» расторг с ним контракт. Соглашение голкипера с казанским клубом истекало летом 2020 года. За свою карьеру он также успел поиграть за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».



В нынешнем сезоне Джанаев принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 4 гола. Ещё в 2 встречах голкипер оставался на скамейке запасных.



«Медзь» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы, имея в активе 24 очка. Ниже в таблице располагаются только «Гурник», «Висла Плоцк» и «Заглембе».

Джанаев подписал контракт с польским клубом «Медзь» Фото: Официальный сайт ФК «Медзь»