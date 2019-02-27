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«Реал» — «Барселона». 27 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Реал» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В роли ассистентов выступят Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хорхе Диас Эскудеро.

Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт на 6-й минуте после точного удара Лукаса Васкеса, переправившего мяч в ворота с передачи Карима Бензема. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма — гол на свой счёт записал новичок каталонцев Малком.

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
06 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Васкес – 6, 1:1 – Малком – 57
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