«Реал» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В роли ассистентов выступят Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хорхе Диас Эскудеро.

Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт на 6-й минуте после точного удара Лукаса Васкеса, переправившего мяч в ворота с передачи Карима Бензема. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма — гол на свой счёт записал новичок каталонцев Малком.