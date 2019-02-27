Коло Туре войдёт в тренерский штаб Роджерса в «Лестере»

Бывший защитник «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре вошёл в тренерский штаб Брендана Роджерса, который был назначен главным тренером «Лестер Сити». 37-летний ивуариец будет помогать Роджерсу, с которым работал вместе в «Ливерпуле» и «Селтике».

В общей сложности Туре провёл 354 матча в английской Премьер-лиге. Он дважды становился чемпионом Англии, выигрывая турнир в составе «Арсенала» и «Манчестер Сити».

В «Селтике» Туре воссоединился с Роджерсом в 2017 году. Ивуариец в клубе из Глазго оформил требл, выиграв два Кубка и чемпионат Шотландии.

Роджерс сменил на посту главного тренера «Лестера» француза Клода Пюэля. Соглашение Роджерса с «Лестером» рассчитано до июня 2022 года. Роджерс приступит к работе с «Лестером» перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».