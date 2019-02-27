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«Зенит» поздравил Семака с днём рождения, организовав живой коридор

«Зенит» поздравил Семака с днём рождения, организовав живой коридор
Футбол / РПЛ

«Зенит» поздравил с днём рождения главного тренера команды Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, Семаку исполняется 43 года.

На тренировке футболисты и тренерский штаб петербургской команды организовали для именинника живой коридор. Проходя через коридор, специалист не упустил возможности припугнуть форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. После Семак получил в подарок игровую форму хоккейного клуба СКА, а также бутылку вина.

Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

За «Зенит» Семак выступал с августа 2010 по июнь 2013 года. За три сезона провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. В мае 2018 года Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита».

«Зенит» набрал 34 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

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