Азар: не стоит обвинять во всём Сарри

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар встал на защиту главного тренера команды Маурицио Сарри.



«Мы все вместе, вместе с тренером. Знаю, что этот месяц выдался для нас непростым, но необходимо оставаться единым целым, чтобы рассчитывать на положительный результат по итогам сезона. Сейчас команда находится под давлением, потому что болельщики хотят видеть нас в первой четвёрке английской Премьер-лиги. Но мы — „Челси“, и мы умеем справляться с давлением.



Мы будем побеждать. Каждый из нас играет за Сарри, за „Челси“, за фанатов и за себя. Не стоит обвинять во всём тренера. Да, он выбирает состав на матчи, но дальше вся ответственность ложится на плечи футболистов», — приводит слова Азара официальный сайт «Челси».

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