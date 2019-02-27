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Ходжсон: надеюсь, что Сульшера придётся поздравлять только с днём рождения

Ходжсон: надеюсь, что Сульшера придётся поздравлять только с днём рождения
Футбол / Англия

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 27 февраля.

«Это «Манчестер Юнайтед». Эта команда лишь дважды сыграла вничью в 11 последних матчах в АПЛ и выиграла девять раз. Поэтому нет сомнений, что для нас этот матч будет очень и очень тяжёлым. Но по крайней мере мы сами выйдем на поле после недавней победы.

День рождения Сульшера? Надеюсь, что поздравлять его буду в ближайшее время только с днём рождения и больше ни с чем», — приводит слова Ходжсона пресс-служба «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» с 52 очками после 27 туров занимает пятое место. «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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