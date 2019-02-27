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Д. Билялетдинов: решение о продолжении карьеры пока не принято

Д. Билялетдинов: решение о продолжении карьеры пока не принято
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, последним клубом которого был литовский «Тракай», признался, что пока не принял решения относительно продолжения карьеры.

«Решение о продолжении карьеры пока не принято. Трансферные окна закрылись, поэтому веду самоподготовку, чтобы в случае подходящего варианта сразу нырнуть туда. В России окно уже закрыто, поэтому хотелось бы попробовать себя ещё в каком-нибудь чемпионате.

Вариант с Индией? Да, но дело в том, что у них сейчас заканчивается чемпионат и стартует плей-офф. Сезон там начинается в августе, а подготовка — в начале лета. Поэтому не было смысла дёргаться ради пары игр», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт РФС.

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