Жорин: вопрос с разделом имущества Глушаковых — последний из неразрешённых

Адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал, что предоставил в суде аудиофайлы, на которых Глушаков обсуждает возможности вывода денег.

«Сегодня в суде мы предоставили аудиофайлы, на которых Денис Глушаков разговаривает с неизвестным человеком и советуется с ним, как правильно вывести деньги. Его собеседник советовал, куда лучше отправить выведенные деньги. Он говорил, что часть нужно положить в ячейку, ещё часть снять, ещё какую-то часть денег положить в негосударственный пенсионный фонд. Далее они начали перечислять список известных фондов, обсуждать данные варианты и пришли к мнению, что класть деньги в фонд не слишком надёжно. Сошлись на том, что если внести деньги на короткий срок, например, пока ведётся дело, то риск минимальный.

Также мы провели фоноскопическое исследование, благодаря которому эксперты установили, что один из голосов действительно принадлежит Денису. Спасибо ему за то, что он помог экспертам, дав интервью Андрею Малахову.

Вопрос с разделом имущества — последний, который остался неразрешённым. На сегодня завершены дела по расторжению брака, места жительства детей и взыскании алиментов. Два процесса шли параллельно, один по разделу имущества, который продолжается как раз по сей день. Во втором обсуждались три остальных аспекта. Изначально Денис подал иск в Миллерово, на свою родину, что дети должны жить с ним, и алименты обязана платить Дарья, а не он. Тогда ему суд в этом отказал и обязал его выплачивать одну треть от всего заработка, чем мы очень довольны.

Суд удовлетворил наше ходатайство и приобщил данные материалы к делу. Было видно, что это стало полной неожиданностью для наших оппонентов. Они, конечно, возражали против приобщения, но суд принял нашу сторону. Также было удовлетворено наше ходатайство о дополнительных запросах в банки, в которых Денис хранил деньги. Следующее заседание должно состояться 15 марта», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.