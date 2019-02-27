«Челси» спросил, каких новичков ждут болельщики. «Зенит» назвал это топ-стёбом

Пресс-служба «Зенита» подшутила над «Челси» после того, как твиттер-аккаунт лондонского клуба опубликовал информацию об интересе англичан к капитану «Милана» Алессио Романьоли. Статью пресс-служба «Челси» сопроводила надписью «Кого бы вы хотели подписать этим летом?». В ответ на твит «Зенит» поставил смайлик с надписью «топ-стёб».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Челси».

Дело в том, что ранее ФИФА на своём сайте объявила о санкциях в отношении лондонского «Челси» по итогам расследования трансферной политики клуба.

Дисциплинарный комитет организации принял решение наложить на английский клуб трансферный запрет. В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20.

По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

В то же время «Челси» может оспорить данное решение. Ранее сообщалось, что лондонцы направят апелляцию.