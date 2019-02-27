Погребняк — о травме: это был самый сложный этап в карьере, 10 месяцев мучений

Нападающий «Урала» Павел Погребняк признался, что последние 10 месяцев восстановления после травмы были самыми тяжёлыми в его карьере. Напомним, форвард получил повреждение во время полуфинального матча Кубка России 18 апреля 2018 года, играя за «Тосно».



«Я начал работать в общей группе на втором сборе, но в принципе начал бы и на 1,5 месяца раньше, если бы сразу начал восстанавливаться с медицинским персоналом „Урала“. Это настоящие профессионалы, и без их помощи я бы до сих хромал. Думаю, у меня было достаточное количество дней, чтобы подготовиться к чемпионату. В принципе для этого достаточно вообще одного сбора.



Думаю, это был самый сложный этап в карьере. Прошло 10 месяцев. Однозначно это самый тяжёлый момент, мучения. Все знают, что «Урал» подписал контракт с травмированным игроком, поэтому я благодарен им за терпение и веру. Постараюсь порадовать их результатом», — сказал Погребняк в интервью клубной пресс-службе.

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