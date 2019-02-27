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Инфантино: деятельность агентов должна регулироваться

Инфантино: деятельность агентов должна регулироваться
Футбол / Италия

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу ситуации с новым контрактом нападающего Мауро Икарди с миланским «Интером».

Ранее сообщалось, что условия нового соглашения не устроили жену и агента форварда — Ванду Нару. Она намерена убедить игрока не подписывать контракт. Напомним, нынешний контракт Икарди с «Интером» истекает летом 2021 года.

«Хотелось бы, чтобы Икарди остался в команде. Надеюсь, он придёт к соглашению с „Интером“ и сделка сделает обе стороны счастливыми.

УЕФА и ФИФА работают вместе над очень важной проблемой, которая также имеет этические последствия. Это связано с бизнесом, который каждый год приносит 8 млрд. Деятельность агентов должна регулироваться», — приводит слова Инфантино La Gazzetta dello Sport.

Жену Икарди не устроили детали нового контракта форварда с «Интером»
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