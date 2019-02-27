Неймар: не очень люблю смотреть футбол, предпочитаю баскетбольные игры

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что предпочитает смотреть баскетбольные матчи, а не футбол.



«Мне очень нравится баскетбол. Слежу за этим видом спорта, смотрю игры, иногда играю в баскетбол. Я поклонник таланта многих баскетболистов. Непросто это признать, но я не очень люблю смотреть футбол. Когда нахожусь дома, предпочитаю смотреть соревнования по другим видам спорта, например баскетбольные игры.



Я спортсмен, поэтому восхищаюсь многими другими спортсменами. По опыту знаю, как сложно попасть на вершину и оставаться там», — приводит слова Неймара DAZN.

На данный момент Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости. Он получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Аналогичную травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.