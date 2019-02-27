Роналду пройдёт медобследование в связи с травмой голеностопа

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повреждение голеностопа во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0).



Как сообщает пресс-служба туринского клуба, на тренировке «Ювентуса», которая прошла сегодня, 27 февраля, Роналду занимался по индивидуальной программе, как и полузащитник Дуглас Коста. Завтра португальский форвард пройдёт медицинское обследование в связи с травмой.



В воскресенье, 3 марта, туринский «Ювентус» сыграет на выезде с «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. Роналду в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах за туринский клуб в Серии А, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

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