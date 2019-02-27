Кейта: Клопп передаёт игрокам «Ливерпуля» свою энергию

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта заявил, что он и его одноклубники полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне. Также Кейта отметил энергетику главного тренера команды Юргена Клоппа.

«С самого первого матча сезона мы были сосредоточены на том, чтобы выиграть титул. До конца чемпионата остаётся 11 матчей. Продолжаем думать о нашей цели, сейчас мы даже больше сосредоточены. На тренировках и в матчах мы полностью выкладываемся.

Клопп даёт нам энергию, он передаёт её с бровки. Если бы мы могли воссоздать его энергию на поле, у нас бы не было вообще никогда никаких проблем. Клопп донёс до нас мысль, что надо всегда смотреть вперёд, а не назад, думать только о следующей игре. Цель — постараться выигрывать каждую игру в концовке чемпионата», — приводит слова Кейта Sky Sports.

После 27 туров «Ливерпуль», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити», занимающий второе место, отстаёт на одно очко.