Терри: не скучаю по футболу, было тяжело из-за давления

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри признался, что не скучает по футболу. Футболист, закончивший карьеру после окончания прошлого сезона, в настоящее время является помощником главного тренера в «Астон Вилле».

«Скучаю ли по игре? Знаете, нет. Давление колоссальное, поэтому не скучаю. Когда смотришь такие матчи, как финал Кубка лиги, хочется самому выйти на поле. Но всё это давление мне не нравится. Поэтому сейчас наслаждаюсь жизнью.

У своих тренеров я всегда пытался чему-нибудь учиться. Делал пометки во время тренировок. Сейчас стараюсь прогрессировать. Работа тренера в этом плане похожа на работу футболиста: перед каждым занятием нужно стараться стать лучше, думать, в чём ошибся. Всё это напоминает школу, в которой ты постоянно учишься и анализируешь», — приводит слова Терри Sky Sports.