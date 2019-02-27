«Реал» — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Барселона». Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Реал»: Кейлор Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.

Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт на 6-й минуте после точного удара Лукаса Васкеса, переправившего мяч в ворота с передачи Карима Бензема. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма: гол на свой счёт записал новичок каталонцев Малком.