Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Вест Хэмом»

Сегодня, 27 февраля, в Манчестере будет сыгран матч 28-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Тренерские штабы команд определились с составами на матч. В стартовый состав хозяев был включён бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Де Брёйне, Давид Сильва, Марез, Зане, Агуэро.

«Вест Хэм»: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон, Обианг, Райс, Антонио, Насри, Фелипе Андерсон, Кэролл.

Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

После 27 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. Действующие чемпионы Англии на одно очко отстают от лидирующего «Ливерпуля». «Вест Хэм» в 27 турах набрал 36 очков и занимает 10-е место. В случае ничьей или победы лондонцы могут подняться на девятое место.