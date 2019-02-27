«Ренн» обыграл «Орлеан» и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

В четвертьфинальном матче Кубка Франции «Ренн» принимал «Орлеан». Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 65-й минуте счёт открыл полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго. Нападающий хозяев М'Байе Ньянг отправил в ворота «Орлеана» второй мяч и увеличил преимущество «Ренна» в счёте.



Таким образом, «Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Орлеан» завершил выступление в соревновании. «Ренн» набрал 37 очков в 26 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером турнира на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 68 очков в 25 матчах. «Орлеан» выступает во французской Лиге 2.